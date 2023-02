Gastrokritik Sternen Detligen – Bei der Mutter aller Dorfbeizen Als in Detligen das letzte Restaurant vor dem Aus stand, liess sich das halbe Dorf für die Rettung mobilisieren. Nun profitieren alle von feinem Essen. Christoph Hämmann

Wer Läberli mag, wird hiermit glücklich: Kalbsleber mit Safranrisotto. Fotos: hae

Das Rieghaus an der Südwestflanke des Frienisbergs, in dem das Restaurant Sternen Detligen seine Gäste empfängt, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Doch allein das jüngste Kapitel in der Geschichte des Hauses würde wohl ein Buch füllen: Im Herbst 2016 stand der Betrieb vor dem Aus, nachdem die langjährige Wirtefamilie das Restaurant zum Verkauf ausgeschrieben und sich bloss eine Baugesellschaft dafür interessiert hatte, die das Gebäude abreissen und auf dem Areal Einfamilienhäuser bauen wollte.