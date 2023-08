Abo Wohnadresse: Paradeplatz – Bei der CS fühle ich mich zu Hause! Einen solchen Satz hörte man heute eher selten. Bei Theo Beck ist er wörtlich gemeint: Er wuchs am Hauptsitz der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz auf. Sein Vater war aber nicht CEO der Grossbank, sondern Chef der Haustechnik.

Hallo, Herr Nachbar! Theo Beck blickt auf seine frühere Haustür. Foto: Mina Monsef

Res Strehle (Das Magazin)

Es gibt viele Abenteuer in der 167-jährigen Geschichte der Credit Suisse. Aber dieses kennt niemand: Der dreizehnjährige Theo und sein Schulkamerad Hans-Ueli spielen Fussball in einem Büro in der vierten Etage des Hauptsitzes am Zürcher Paradeplatz. Es ist jene Etage, wo auch der Verwaltungsrat tagt und die Präsidentenporträts an der Wand hängen.