Vor Gericht in Thun – Bei der 13-Jährigen war es angeblich Liebe Ein Mann hatte Sex mit mehreren minderjährigen Mädchen. Für eine von ihnen habe er auch Gefühle entwickelt, behauptete er vor Gericht. Janine Zürcher

Im Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Der Mann ist heute 33 Jahre alt und stammt aus der Ostschweiz. Er geht einer handwerklichen Tätigkeit nach und besucht wöchentlich seine Eltern, zu denen er ein enges Verhältnis pflegt. So weit, so harmlos. Doch am Montag musste der Mann vor Gericht erscheinen. Die Vorwürfe gegen ihn sind alles andere als harmlos. Er soll Sex mit minderjährigen Frauen gehabt haben. Sie waren zum Tatzeitpunkt zwischen 13- und 15-jährig. Er hatte sie alle auf derselben Onlineplattform kennen gelernt. Mit einer von ihnen machte er Videos. In einem anderen Fall soll er für den Sex bezahlt haben. Ausserdem besorgte er zwei der Mädchen Alkohol, Zigaretten und Marihuana, was er auch selbst konsumierte.