Leserreaktionen – «Bei den grossen Fällen taucht ein Déja-vu auf» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Sonderermittler Stefan Keller, der sich um die Regeln foutiert.

Stefan Keller, ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes, steht in der Kritik der Leserschaft. Foto: Keystone

Zu «Wo man Gratis-Schnelltests bekommt»

Das BAG verweigert nach wie vor die Antigen-Speicheltests zu bewilligen. Die Spitzen des BAG und der Task Force stufen die Schnelltests gegenüber den teureren PCR-Tests als zu ungenau ein. Aber wieviel genauer der PCR-Test sein soll, sagt niemand. Ist der Unterschied nur ein Prozent oder doch ein vielfaches? Die sogenannten Experten sprechen grundsätzlich nicht von exakten Prozentzahlen bei der Genauigkeit. Wissen die Experten das nicht oder tun sie nur so? Als normaler Bürger fühle ich mich in dieser Frage alleingelassen. Franz Schüpbach, Liebefeld

Zu «Sonderermittler foutiert sich um Regeln»

Der erneute Bericht über das unkonventionelle Vorgehen des Sonderermittlers Stefan Keller im Fall Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Präsident Gianni Infantino lässt aufhorchen. Denn es fällt auf, dass Keller, einiges dafür tut, dass Sand ins Getriebe kommen könnte und einst die Verjährungsklausel den Fall beenden wird. Ob seine Schritte mutig oder unbesonnen sind, bleibt offen. Hingegen kann dem aufmerksamen Leser nicht entgehen, dass bei grossen Fällen wie diesem ein Déjà-vu auftaucht. Die Verjährung des Verfahrens um die Machenschaften an der Fussball WM 2006 am Bundesstrafgericht in Bellinzona machte stutzig und ebenso die späten Zweifel an der Rechtsgültigkeit der Untersuchung im Postautoskandal. Hier würde ein neues Aufrollen der Untersuchungen zur sicheren Verjährung führen.Wenn dies Schule macht, dass auf diese Weise die heissen Kartoffeln aus dem Feuer genommen werden, könnte man dahinter eine Strategie erkennen. Paul Messerli, Grafenried

Zu «Mehr als 7 Milliarden Nettogewinn durch Steuerflucht»

Das Tax Justice Network schätzt, dass weltweit jährlich 182 Milliarden Dollar durch die Steuerflucht privater Personen verloren gehen, die undeklarierte Vermögen und Einkommen in Steueroasen verstecken. Sie tun dies auch mithilfe der Finanzindustrie. Der Schweiz entgeht wertvolles Steuersubstrat. Würde es sich dabei um Einkommen handeln, könnten die Steuerbehörden jährlich mit weit über einer Milliarde Einnahmen rechnen. Im Rahmen der Aktion straflose Selbstanzeigen ab 2011 registrierten die Behörden – auch auf Druck des internationalen Datenaustausches – rund 60 bis 70 Milliarden Franken hinterzogenes Geld. Spar- und Abbauprogramme waren in den vergangenen Jahren die Konsequenz. Steuergerechtigkeit wird klein geschrieben. Innerschweizerisch gibt es immer noch keinen Datenaustausch. Die daran festhaltenden bürgerlichen Politiker sind gut beraten, das Bankkundengeheimnis zu eliminieren. Dies angesichts des hohen Finanzbedarfs für Corona und der künftigen Klimaprojekte. Erwin Roos, Ostermundigen

Zu «Bundesrat soll Investitionen in Impfstoffproduktion prüfen»

Nachdem das unter dem Deckel gehaltene «Angebot» der Lonza für eine inländische Impfstoffproduktion bekannt wurde, scheint sich etwas zu bewegen. Die dafür nötige gesetzliche Grundlage wurde soeben ins Covid-19-Gesetz aufgenommen. Seltsam ist nur, dass Regierung und Verwaltung offenbar Mühe haben, proaktiv von sich aus das grosse Knowhow unserer Wirtschaft respektive unserer Industrie zu nutzen. Ins selbe Kapital fällt der Vorschlag von Markus Blocher zur Zeit, als wichtige in Asien hergestellte Medikamente fehlten. Seine Firma Dottikon ES AG als führender Produzent pharmazeutischer hightech Wirkstoffe stand bereit, einzuspringen und vor allem eine künftige Verfügbarkeit sicher zu stellen, auch in den für die Schweiz eher kleinen Mengen. Der Bund hätte lediglich die dafür zusätzlichen Investitionen übernehmen müssen. Es ist still geblieben. Ist der Graben zwischen Staat und Privatsektor so tief geworden? Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «BKW wird CEO-Lohn erhöhen auf über 2 Millionen»

Mit Unverständnis und Enttäuschung habe ich über die vermutliche Lohnerhöhung der BKW Geschäftsführerin Suzanne Thoma gelesen. Ist das in einer Zeit, in der der Kanton als Hauptaktionär so viele wichtige Aufgaben zu lösen hat, wo viele Selbständige um ihre Existenz bangen und Familien mit kleinem Einkommen plötzlich mit 80 Prozent Lohn auskommen müssen, wirklich nötig? Warum wird das nicht abgelehnt? Denn auch die Gehälter der anderen Geschäftsmitglieder würden gleichzeitig aufgerundet. In der Zeit von Corona sollten doch alle bereit sein, einen Beitrag zu leisten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben doch die Aufgabe, die Interessen der Aktionäre – in diesem Fall des Kantons Bern – wahrzunehmen und nicht die horrenden Lohnwünsche dieser Elite. Wie reagieren übrigens die Grossrätinnen und Grossräte auf dieseTopsaläre? Elsbeth Flückiger, Rohrbach