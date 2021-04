Am Scheideweg – Bei den Berner Handballclubs wird fast alles anders Jeweils eine neue Führung, ein Trainerwechsel und Kaderanpassungen: Beim BSV und bei Wacker Thun tut sich im Sommer eine Menge. Die Übersicht. Adrian Horn , Reto Pfister

Viel Kampf, wenig Punkte: Die Berner Clubs überzeugen in dieser Saison nicht. Foto: Manuel Zingg

Wacker und der BSV treffen am frühen Samstagabend aufeinander, und sie tun dies aller Voraussicht nach ein letztes Mal in dieser Saison. Damit endet so was wie eine Ära. Der BSV wird mit Martin Rubin fortan auf die grösste Persönlichkeit im Berner Handball zählen können – und sich nicht länger mit Wackers lange sehr erfolgreichem Vorkämpfer Reto Friedli herumschlagen müssen, der wegen anhaltender Hüftbeschwerden zurücktritt. Die Clubs erfahren im Sommer zumindest im Ansatz so etwas wie eine Generalüberholung:

Rubin muss sich beweisen – Badertscher erst recht