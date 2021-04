Ausflugstipp – Bei den alten Höhlenhäusern In der Rebhalde im Seeländer Dorf Lobsigen lebten bis Mitte des letzten Jahrhunderts die Armen in Höhlen. Heute ist es ein schöner Ort, um zu spielen und zu bräteln. Anna Tschannen

Die Sandsteinhöhlen sind etwas versteckt im Wald und bieten jede Menge Spielmöglichkeiten. Foto: Christian Pfander

Unweit des kleinen Bauerndorfes Lobsigen (Gemeinde Seedorf), etwas versteckt am Hang, gibt es in einer Sandsteinfluh eine Reihe Höhlen mit einer Art Balkon davor. Von der Postautohaltestelle geht es bergauf, dem Wanderweg Richtung Baggwilgraben entlang. Bald hat man das verschlafene Dorf hinter sich gelassen, zumal eine Einkehr auch nach den Corona-Lockerungen nicht möglich sein wird: Das einzige Wirtshaus, der Hirschen, steht zum Verkauf. Dafür liesse sich der Proviant wohl in einem der Bauernhofläden rundherum einkaufen.