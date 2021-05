Brand in Villars-sur-Glâne – Wegen Brand in Tiefgarage wurden Personen der anliegenden Gebäude evakuiert In der Nacht auf Samstagmorgen hat es in einer Tiefgarage im Kanton Freiburg gebrannt. Mehrere Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Samina Stämpfli

In Villars-sur-Glâne FR ist eine Garage ausgebrannt.

Dabei wurde niemand verletzt aber mehrere Autos wurden beschädigt.

Eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet.

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr rückten Feuerwehr und Kantonspolizei zu einem Brand in einer an mehrere Gebäude angrenzenden Tiefgarage in Villars-sur-Glâne aus. Vor Ort evakuierte die Polizei die 29 Bewohner der angrenzenden Gebäude und konnte im Anschluss den Brand unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt, teilt die Kantonspolizei Freiburg mit.

Am Ende des Einsatzes und nachdem die Räumlichkeiten belüftet worden waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursachen und Umstände des Brandes sind vorerst noch nicht klar, eine Untersuchung ist im Gange. Die Tiefgarage und mehrere Fahrzeuge wurden vom Feuer zerstört, eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet.

Aufgeboten wurden der kantonale Feuerwehrinspektor, die Feuerwehr Villars-sur-Glâne, die Stützpunktfeuerwehr Freiburg und die Kantonspolizei Freiburg. Ein Krankenwagen des Rettungsdienstes (SAS) war ebenfalls vor Ort.

