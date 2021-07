Neuer Schuster in Huttwil – Bei ausgefallenen Schlaarpen greift er zu Nach 30 Jahren auf dem Bau hat sich René Meier als Orthopädieschuhmacher selbstständig gemacht. Schuhe sind für ihn mehr als nur Mittel zum Zweck. Melissa Burkhard

Inmitten seiner Maschinen und des Leders fühlt er sich wohl: Schuhmacher René Meier. Fotos: Raphael Moser

«Nid so schlaarpe» hiess es in der Kindheit oft, wenn einen die Erwachsenen mal wieder ermahnt haben, die Füsse beim Gehen zu heben. Schlaarpe heisst aber umgangssprachlich auch einfach Schuhe. Daran erinnerte sich René Meier, als er im Internet nach einem passenden berndeutschen Namen für seinen neuen Laden suchte. «Büezen» ohne «t» meint Nähen oder Flicken – der Name Schlaarpe-Büezer war geboren.

Erst vor wenigen Wochen hat der 51-Jährige sein Schuhmachergeschäft in Huttwil eröffnet. Es sei der erste schöne Tag nach dem ewigen Regen gewesen, der grosse Ansturm sei deshalb ausgeblieben, sagt René Meier. Er sitzt auf einem Hocker an seinem Arbeitstisch. Hier «büezt» er, während vor ihm die Autos auf der Luzernstrasse vorbeibrausen.