Bei Ausfahrt Bern-Brünnen – Wohnwagen brennt auf A1 komplett aus In Bern hat am Samstagmorgen ein Wohnwagenanhänger gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz vor 8 Uhr schossen Flammen aus dem Wohnwagen. Foto: Leserreporter

Am Samstagmorgen kurz vor 8 Uhr brach in einem Wohnwagen auf der A1 in Bern ein Feuer aus. Kurz vor der Ausfahrt Bern Brünnen in Richtung Bern stand das brennende Fahrzeug auf dem Pannenstreifen.



Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kontrolliert, waren jedoch unverletzt, wie es bei der Polizei auf Anfrage heisst. Der Anhänger brannte komplett aus.



Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt, aktuell ist der Abschnitt einspurig befahrbar. Aufgrund der Aufräumarbeiten kommt es zu stockendem Verkehr.



flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.