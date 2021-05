Bern-Knigge (14) – Beherrschen Sie den korrekten Plural! Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. 14. Lektion: Es ist eine Kunst, die richtige Mehrzahl zu bilden. Mirjam Comtesse

Immer wieder überrascht mich, wie empfindlich manche Bernerinnen und Berner darauf reagieren, wenn – aus ihrer Sicht – jemand mit falschen Formen oder Wörtern ihre Mundart beschmutzt. Das liegt wohl an der grossen Zuneigung zu ihrem Dialekt. In den Reaktionen auf meine Kolumnen erklären mir Leserinnen und Leser zum Beispiel, ich solle doch den «Radio- und TV-Moderatoren» erklären, was korrektes Berndeutsch sei.

Es rührt mich, wenn ich als sprachlich so gewandt eingeschätzt werde. Aber ganz ehrlich: Nicht einmal im Thurgauer Dialekt, mit dem ich immerhin aufgewachsen bin, würde ich mir zutrauen, über richtig oder falsch zu urteilen. Denn manche Ausdrücke unterscheiden sich von Dorf zu Dorf oder von Generation zu Generation, sind also für die einen Ohren Alltag und für die anderen völlig schräg.