Schwarz-Weiss-Kunst – Begegnung mit einem Lebenswerk Ein halbes Jahrhundert hat der Gsteigwiler Peter Stähli Kunst und Alltag, Kultur und Natur in Schwarz-Weiss fotografiert. Nun hat er ein Buch mit einer kleinen Auswahl aus seinem Lebenswerk herausgegeben. Sibylle Hunziker

Peter Stähli hat fotografische Begegnungen aus einem halben Jahrhundert in einem Buch versammelt. Foto: Sybille Hunziker

«Eigentlich wollte ich nie Fotograf werden», schreibt Peter Stähli im kurzen Vorwort zu seinen «Begegnungen – schwarz/weiss-Impressionen 1959-2009». Doch als der Zürcher Lithografie-Lehrling vor über 60 Jahren in seinen Herbstferien in Venedig in die Internationale Fotobiennale geriet, war es um ihn geschehen. Mit seinem Lehrlingslohn erstand er einen alten Fotoapparat mit Rollfilm und besuchte Fotolaborkurse.

Aus dieser Zeit stammen die ersten Fotos im Buch: Passanten auf dem Markusplatz, die im Gegenlicht wie Figuren aus einem expressionistischen Holzschnitt wirken, und die Blasmusik einer Prozession auf der Insel Giglio, die nun über den Bucheinband marschiert.