Guten Abend aus Zürich

Willkommen zum Fussballabend mitten in der Woche. Heute um 20.30 Uhr stehen sich im Letzigrund der FC Zürich und der FC St. Gallen gegenüber, zwei Mannschaften, die in den letzten Wochen im unteren Teil des Mittelfeldes gelandet sind. Die Affiche verspricht also eine Prise Abstiegskampf gepaart mit der Hoffnung der beiden Teams, heute, in der 34. Runde, diesem zu entrinnen.