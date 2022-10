Portner glänzt in Deutschland – Beflügelt in das Heimspiel Am Mittwoch spielt die Handball-Nationalmannschaft in Gümligen. Für den Berner Weltklassetorhüter Nikola Portner ist die Partie eine spezielle. Livia Baeriswyl

Nikola Portner jubelt nach einer Parade für seinen neuen Club Magdeburg. Foto: Keystone

Nach 11 Jahren und 113 Länderspielen tritt Nikola Portner mit der Schweiz erstmals zu Hause im Kanton Bern an. Überhaupt ist das EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien für den Torhüter der erste Match in der neuen Mobiliar-Arena in Gümligen – der Halle des BSV, seines ersten Topclubs. Die Vorfreude auf die Partie ist riesig.