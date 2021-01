Kopf der Woche – Beeindruckende Rückkehr nach Zinal Skifahrer Lars Rösti aus St. Stephan gewann am Montag zum ersten Mal im Europacup. Christoph Buchs

Lars Rösti, Speed-Fahrer aus St. Stephan. Foto: Nicole Philipp / Tamedia AG

An die Rennpiste in Zinal (Kanton Wallis) dürfte Lars Rösti keine allzu guten Erinnerungen gehabt haben: Erst im Dezember stürzte der B-Kaderfahrer aus St. Stephan auf ebendieser Piste schwer. Am Montag kehrte der Europacup-Tross als Ersatz für die abgesagten Wengener Rennen nach Zinal zurück. Diesmal lief es Rösti bedeutend besser: Er gewann den Super-G eine Hundertstelsekunde vor seinem Teamkollegen Arnaud Boisset.