Bedrohte Frauenrechte in Israel – Im Bus auf die hinteren Plätze In Israel treiben religiöse Kräfte die Benachteiligung von Frauen voran – etwa durch Geschlechtertrennung. Die Netanyahu-Regierung hält sie nicht auf, im Gegenteil. Sina-Maria Schweikle aus Tel Aviv

Protest gegen die Pläne der rechtsreligiösen Regierung: Eine Demonstrantin trägt ein konservatives Kleid mit religiösen Texten anlässlich einer Kundgebung in Bnei Brak am letzten Donnerstag. Foto: Keystone

Es ist viel los am Strand in Tel Aviv: Kinder spielen mit Wasserpistolen, ein Glaceverkäufer bahnt sich seinen Weg durch Reihen von Sonnenstühlen, auf denen Frauen und Männer in Badebekleidung liegen. Das ganz normale Bild, schwer vorstellbar, dass sich daran etwas ändern könnte. Doch genau das befürchten viele gerade, denn in Israel wollen die Strengreligiösen die Geschlechtertrennung vorantreiben.