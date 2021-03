Sparprogramm der Stadt Bern – Becken im Lorrainebad soll abgedeckt werden Der Berner Gemeinderat will die Badeaufsicht im Lorrainebad wegsparen und das Becken abdecken. Die Sparidee stösst auf Widerstand. Stefan Schnyder

Urbane Idylle: Der Gemeinderat will das Schwimmbecken im Lorrainebad künftig abdecken. Foto: Adrian Moser

Die Flussbäder Marzili und Lorraine sind Kult. Sie gehören zum hippen sommerlichen Lebensgefühl der Stadtbernerinnen und Stadtberner. Wehe den Mitgliedern einer Stadtregierung, die hier etwas verändern wollen! Das erlebt derzeit der Stadtberner Gemeinderat. Eine der geplanten Sparmassnahmen betrifft das Lorrainebad und führt nun zu einem Aufschrei.

Der Gemeinderat formuliert seine Sparvision für das Bad mit betont nüchternen Worten: «Das Lorrainebad wird als reines Flussbad von Dritten betrieben. Das Schwimmbecken kann abgedeckt werden.» Auf diese Weise will der Gemeinderat die Kosten für die Badeaufsicht einsparen. Ab dem Jahr 2024 soll dies eine jährliche Einsparung in der Höhe von 382’000 Franken bringen. Ganz ohne Personal wird es jedoch nicht gehen, denn es braucht jemanden, der das Bad jeweils öffnet und schliesst. Der Gemeinderat will diese Aufgabe entweder den Pächtern des Gastrobetriebs oder Dritten übertragen.