Ausflugsziel im Oberland – Beatushöhlen knüpfen an Vor-Corona-Rekord an Die Beatushöhlen erzielten 2022 das zweitbeste Ergebnis in ihrer Firmengeschichte.

Die Beatushöhlen-Genossenschaft blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. 2022 verzeichnete das Unternehmen gegen 115’000 Gäste. Das entspreche einer Steigerung gegenüber dem Vor-Corona-Rekordjahr 2019 von 8,5 Prozent.

Ausschliesslich mit den Einnahmen aus den Eintritten wurde ein Umsatz von 1,79 Millionen Franken erwirtschaftet, der konsolidierte Betriebsertrag liegt bei 3,32 Millionen Franken. Es ist dies das zweitbeste Ergebnis in der 118-jährigen Firmengeschichte. Der Gewinn der Genossenschaft im vergangenen Jahr beläuft sich auf gut 48’000 Franken. Der Umbau des Restaurants Stein & Sein mit der grossen Investitionssumme von über 3 Millionen Franken wurde planmässig umgesetzt.

An der 119. ordentlichen Generalversammlung haben die Genossenschafterinnen und Genossenschafter sämtliche Anträge der Verwaltung einstimmig angenommen. Besonders hervorzuheben sei die Neuaufnahme zweier neuer Teilhaberinnen, schreibt die Genossenschaft: der Raiffeisenbank Jungfrau und der Burgergemeinde Thun.

Wandel zu Ganzjahresbetrieb

Die St.-Beatus-Höhlen und das Restaurant Stein & Sein wandeln sich sukzessive zum Ganzjahresbetrieb. Man habe frühzeitig erkannt, dass der Klimawandel und das sich ändernde Gästeverhalten grosses Potenzial bergen würden. Die Gäste würden immer mehr auch alternative Wintererlebnisse nutzen. «Und genau diese Lücke beziehungsweise diese Nachfrage wird nun bedient», schreibt das Unternehmen.

In den vergangenen Jahren wurde die gesamte Infrastruktur an die winterlichen Bedingungen angepasst. 2022 wurde erstmals seit der Eröffnung der St.-Beatus-Höhlen im Jahr 1904 keine Winterpause eingeläutet, sondern der Betrieb weitergeführt. In einer ersten Phase sind die St.-Beatus-Höhlen und das Restaurant Stein & Sein jeweils an den Wochenenden am Samstag und Sonntag geöffnet. Donnerstagabends finden jeweils verschiedenste Eventformate statt.

Neu wird zwischen einer Sommersaison und einer Wintersaison unterschieden. In der Sommersaison sind sämtliche Anlagen täglich geöffnet, die St.-Beatus-Höhlen und das Restaurant Stein & Sein zusätzlich jeweils am Freitag- und Samstagabend. In der Wintersaison in der Transformationsphase sind sie erst mal an den Wochenendtagen Samstag und Sonntag offen. Eine Anpassung beziehungsweise Erweiterung der Öffnungszeiten werde fortlaufend geprüft.

