Loubegaffer – Beatrice Simon beim Profifotografen und Iglus auf dem Kursaal Regierungsrätin Beatrice Simon wurde im Buch eines Zürcher Fotografen verewigt. Und auf dem Kursaal-Dach gibts im Winter eine Igluwelt. Das berichten die Loubegaffer.

Der Fotograf Christian Scholz zeigt die Aufnahmen von Beatrice Simon (links) und Doris Leuthard, die er für sein Buch gemacht hat. Foto: Facebook Beatrice Simon

Die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon (Die Mitte) traf am Donnerstagabend mit Alt-Bundesrätin Doris Leuthard zusammen, wie sie stolz auf Facebook vermeldete. Durch den Zusammenschluss von BDP und CVP sind sie Parteikolleginnen geworden. Anlass des Treffens war nicht etwa das Aushecken von Strategien, um der Partei neuen Schub zu verleihen, sondern eine Buch-Vernissage im Berner Rathaus. Der Zürcher Fotograf Christian Scholz hat einen Bildband mit dem Titel «Femmes de Suisse – Frauen im Portrait» herausgebracht. Darin veröffentlicht er auch Schwarzweissbilder von Doris Leuthard und Beatrice Simon. Zwei von Leuthard und eines von Simon. Der Verlag beschreibt die Bilder als «Portraits mit intensiver Nähe und Originalität».

Beatrice Simon hat im Übrigen schon bald einen nächsten Auftritt in der Stadt Bern. Dieser wird wohl etwas weniger beschaulich sein als eine Buch-Vernissage: Sie wird am 21. Oktober bei Viktor Giacobbos «Znacht-Talk» im Berner Casino zu Gast sein. Sie freue sich, wieder einmal so richtig in die «Mangel» genommen zu werden, schreibt sie auf Facebook. Die Loubegaffer, dass sie nach dem Anlass nicht bereut haben wird, die Einladung angenommen zu haben.

Der Grand Prix von Bern war in diesem Jahr coronabedingt kein Volksfest wie in einem normalen Jahr. Bei dieser speziellen Austragung war kein Mitglied der Berner Stadtregierung dabei. Stadtpräsident Alec von Graffenried war zwar angemeldet, doch es wurde keine Zielzeit von ihm registriert. Fitter ist dagegen Beatrice Wertli, die langjährige Generalsekretärin der CVP Schweiz. Ihr neuer Job als Direktorin des nationalen Turnverbandes wirkte sich nicht negativ auf ihre Form aus. Sie lief die 16 Kilometer in der beachtlichen Zeit von einer Stunde und zwölf Minuten. Politisch befindet sie sich derzeit in einer Warteposition: Sie ist die erste Ersatzkandidatin auf der Mitte-Liste für den Stadtrat. Bereits zwischen 2009 und 2013 gehörte sie dem Stadtparlament an.

Die Loubegaffer gaffen ja nicht nur in die Gassen, sondern auch in die Restaurants dieser Stadt. Da haben sie diese Woche einiges entdeckt und können vermelden: Es tut sich was in den Berner Beizen. Zum Beispiel im Kursaal von Kevin und Karin Kunz, auf deren Dachterrasse im Winter erstmals ein Pop-up aufsperrt: In wetterfeste «Rooftop Igloos» können Gruppen bis zu acht Personen auf der ehemaligen Meridiano-Terrasse speisen. Das Direktorenpaar wirbt mit dem Slogan «Hot (s)pot», denn zu essen gibt es asiatische Hot Pots (heisse Pfannen). Wem das zu exotisch ist, bestellt Fondue mit dem Slogan «e chli stinke muess es».

Der ehemalige Casino-Koch Dave Wälti erlebt ein aufregendes Jahr. Zuerst wurde er aus dem Casino von Hans Traffelet und Ivo Adam in einer Reorganisation des Casinos des Burgergemeindepräsidenten Bernhard Ludwig entlassen. Danach eröffnete er neben der Asino Il Bar von Hans Merki ein südamerikanisches Pop-up. Dieses schloss vor den Sommerferien. Noch davor wurde Wälti erstmals Vater. Auch die kurzen Nächte vermochten seinen Tatendrang nicht zu bremsen, so eröffnete er in Zürich ein Pop-up. Dieses ist bereits erfolgreich abgeschlossen, und seit dem Wochenende verkauft er lateinamerikanische Teigtaschen im Lokal Adrianos Playground von Adrian Iten am Bahnhof Bern.

Neue Küche für die nächsten Wochen: Dave Wälti verkauft im Bahnhof Bern Empanadas. Foto: Die Loubegaffer

