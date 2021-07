Die Loubegaffer – Beatrice Simon bei Ted Scapa und Sticheleien im Stadtrat Auch mit 90 Jahren malt Ted Scapa unablässig weiter. Und im Stadtrat teilen zwei Räte gegenseitig Seitenhiebe aus. Das berichten die Loubegaffer. Die Loubegaffer

Die Berner Regierungspräsidentin Beatrice Simon begrüsst den Künstler Ted Scapa an der Vernissage im Burgerspittel. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am 17. Januar hat der Maler und Illustrator Ted Scapa das stattliche Alter von 90 Jahren erreicht. Für den gebürtigen Holländer ist dies noch lange kein Grund, mit dem Malen aufzuhören. Er wohnt mittlerweile im Burgerspittel im Viererfeld und hat diverse Werke gemalt, sodass das Altersheim der Burgergemeinde eine Ausstellung mit aktuellen und älteren Bildern organisieren konnte. Der Auflauf von Prominenten bei der Vernissage am vergangenen Donnerstag war beeindruckend. So gaben sich die Berner Regierungspräsidentin und Finanzdirektorin Beatrice Simon (Die Mitte) und Alt-Bundesrat Adolf Ogi (SVP) die Ehre. Die Werke von Ted Scapa sind noch bis zum 4. Oktober im Burgerspittel zu sehen.