Berner Regierungsrätin – Beatrice Simon an Silvester mit Ambulanz ins Inselspital eingeliefert Die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon lag seit Anfang Jahr mit einer schweren Lungenentzündung im Spital. Am Samstag hat sie sich zurückgemeldet. Thomas Hagspihl

Bei einem Spaziergang mit ihrem Enkelkind erholt sich Beatrice Simon von ihrer Erkrankung. Quelle: www.twitter.com/bernerfinanzen

Wie erst jetzt bekannt wurde, musste die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon an Silvester mit der Ambulanz ins Berner Inselspital gebracht werden. Das teilte die Regierungsrätin am Samstag auf Twitter mit. Im Spital sei von den Ärzten eine virale Lungenentzündung festgestellt worden. Dabei habe es sich aber nicht um eine Covid-Infektion gehandelt habe, wie Simon in Klammer hinzufügte.

In einem weiteren Tweet schreibt Simon: «Nach einer Zeit der Schonung, in welcher ich dank Video und Telefon trotzdem an wichtigen Sitzungen teilnehmen konnte, geht es in der nächsten Woche wieder los.»

Beatrice Simon wohnt in Seedorf. Die 60-jährige BDP-Politikerin wurde 2010 in den Berner Regierungsrat gewählt. Seit 2010 führt sie die Finanzdirektion des Kantons.