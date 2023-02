Tagestipp: Nikki & Jules – Beatles, Blues und Nacktprotest In Bern gastiert ab heute die Sängerin Nicolle Rochelle, die ihre Stimme nicht nur für den Blues erhebt, sondern wegen anderweitiger Aktionen auch schon mal im Gefängnis landete. Ane Hebeisen

Mit dem Blues ist es so eine Sache: Die musikalischen Richtlinien sind einigermassen streng, das Innovationsbedürfnis klein. Und doch gibt es immer wieder Figuren, welche die Lust auf das Genre neu beflügeln. Eine solche Figur ist Nicolle Rochelle, eine in Frankreich gestrandete Amerikanerin, deren musikalischer Werdegang sich liest wie ein wilder Abenteuerroman.

Sie schauspielerte neben Ringo Starr in einer US-Fernsehserie, sie sang am Broadway, sie gab in Musicals die Josephine Baker, sie tanzt wie keine andere den Electro-Swing und frönt unter dem Namen Modern Geaisha dem elektronischen Dreampop.

Und kürzlich wurde sie verhaftet, als sie vor einem Gerichtsgebäude in Pennsylvania mit nacktem Oberkörper die Sicherheitsabschrankungen durchbrach, um gegen die Machenschaften von Bill Cosby zu demonstrieren, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt wurde und in dessen Show sie als Heranwachsende regelmässig auftrat.

Wegen alledem ist die Sängerin und Femen-Aktivistin freilich nicht für eine Woche in den Marians Jazzroom geladen worden. Sondern weil sie mit der Band Nikki & Jules der Bluesmusik huldigt, in einer Art und Weise, die rar geworden ist: Der Blues wird hier zum Fest. Er wird betanzt, gefeiert und in seiner ursprünglichen Art verehrt. Und am Frontmikrofon amtet diese leidenschaftliche Dame, von der eines bestimmt nicht zu erwarten ist: ein langweiliger Konzertmoment. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

