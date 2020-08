Jahresrechnung genehmigt Infos einblenden

Ohne Gegenstimme genehmigten die Stimmbürger die Jahresrechnung 2019. Diese schliesst im Gesamthaushalt mit einem Aufwandüberschuss von 86’124 Franken ab. Im Allgemeinen Haushalt konnte ein Ertragsüberschuss von 23’194 verbucht werden (Spezialfinanzierungen: –109’318 Franken.) Im vergangenen Jahr wurden Nettoinvestitionen von 1,3 Mio. Franken getätigt. Der Bilanzüberschuss (früher Eigenkapital) beläuft sich auf 1,47 Mio. Franken. Das Bruttodefizit des Hallenbades betrage 252’000 Franken, anwortete Finanzverwalter Urs Schweizer auf eine entsprechende Frage zur Jahresrechnung. Davon übernehme Beatenberg Tourismus die Hälfte. 30’800 Franken spülte das Bad an Einnahmen aus Eintritten im Jahr 2019 in die Kasse. Bezüglich Hallenbad entschieden in einem späteren Teil der Versammlung 22 Ja- zu 15 Nein-Stimmen, die Schliessung des Hallenbades für die kommende Gemeindeversammlung traktandieren zu lassen. Dies nach einem Antrag aus der Versammlung.

Diskussionslos und einstimmig passierte der Kredit von 200’000 Franken für die Regenwasserentlastung Wang. Das Amt für Wasser (AWA) stellt dabei Beiträge von 50 Prozent in Aussicht. Nach dem Ja der Stimmbürger können die Arbeiten für den neuen Regenauslass, den Ausbau des Regenbeckens, die Installation eines neuen Siebrechens und andere Arbeiten an die Hand genommen werden. (hau)