Münsinger Gemeindepräsident – Beat Moser schüttelt alle ab Drei Herausforderer versuchten, den Grünen Beat Moser aus dem Amt zu drängen. Das Vorhaben scheiterte deutlich. Johannes Reichen

Beat Moser ist und bleibt Gemeindepräsident von Münsingen. Foto: Susanne Keller

Als der Münsinger Verwaltungschef Thomas Krebs kurz vor 15.30 Uhr mit einem Blumenstrauss im Schlossgutsaal aufkreuzt, ist das Ergebnis bereits klar. Es wird schon im ersten Wahlgang einen Gewinner geben. Und klar scheint auch, dass dieser Gewinner Beat Moser heissen wird. Alles andere wäre eine Sensation. Kurze Zeit später verkündete Krebs den Gewinner. Applaus für Moser. Er holt knapp 57 Prozent aller Stimmen.

Dieses klare Ergebnis ist eine Überraschung. Die meisten Interessierten hatten in der Majorzwahl mit einem zweiten Wahlgang gerechnet. Spannung war aufgekommen in diesem Frühjahr, als der Reihe nach drei Männer der SP, der SVP und der FDP ihre Kandidatur bekannt gaben. Diesmal würde Moser sich einem Wahlkampf stellen müssen, anders als vor vier Jahren. Doch am Wahlsonntag kommt keiner dem 61-Jährigen nahe. Er behält das Vollzeitamt.