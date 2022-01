Das Baby ist da – Beat Feuz ist wieder Vater geworden Nach seinen Podestplätzen am Lauberhorn gibt es für den Emmentaler den nächsten Grund zur Freude: Töchterchen Luisa hat das Licht der Welt erblickt. Florine Schönmann

Beat Feuz im Babyglück: Er und seine Freundin Katrin Triendl wurden zum zweiten Mal Eltern einer Tochter.

«Einfach nur ein Wunder so ein kleiner Mensch!» Mit diesen Worten verkündet Skistar Beat Feuz die Geburt auf Instagram und verrät auch gleich den Namen des Mädchens: Luisa. Mama, Papa und Schwesterchen Clea seien «mächtig stolz».

Beat Feuz war vor den Lauberhornrennen nervös, da es jeden Moment hätte losgehen können. Falls bei seiner Partnerin die Wehen eingesetzt hätten, hätte er auf einen Start verzichtet und wäre per Helikopter zu seiner Freundin geflogen. «So etwas erlebst du nicht jedes Jahr, ich freue mich riesig», sagte Feuz voller Vorfreude über den Familienzuwachs zu dieser Zeitung.

Feuz fuhr an den beiden Abfahrten in Wengen auf den 3. und 2. Platz. Am Samstagabend verzichtete er auf die Siegerehrung, um bei seiner Familie zu sein.

Dieses Wochenende macht der Skizirkus in Kitzbühel Halt. Die Chancen stehen gut, dass der frischgebackene Papi Beat Feuz dort für den nächsten Grund zur Freude sorgt.

Florine Schönmann ist Leiterin des Ressorts Desk/Interaktion und arbeitet seit 2016 für diese Zeitung. Davor war sie als Videojournalistin und TV-Produzentin tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.