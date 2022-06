Turnen mit dem Olympiasieger – Beat Feuz hüpft mit seinen Fans um die Wette Der Skirennfahrer hat sich in Schangnau auf dem Sportplatz verausgabt. Und sich an vergangene Turnstunden erinnert. Nur eine Disziplin mochte er gar nicht. Regina Schneeberger

Der Hindernisparcours hat es in sich. Beat Feuz gerät schon nach wenigen Sekunden ins Schwitzen. Foto: Enrique Muñoz García

Beat Feuz gibt Gas, das Tempo ist rasant, die Sprünge sind gekonnt, schon nach wenigen Sekunden rinnt dem Abfahrts-Olympiasieger der Schweiss von der Stirn. Schliesslich sind die Temperaturen mit 25 Grad an diesem Samstagnachmittag auch um einiges höher als auf der Piste. Auf dem Sportplatz in Schangnau übt sich der Skirennfahrer im Crossfit. Erst hüpft er über eine hölzerne Kiste, dann hebt er Gewichte. Das Ziel: so viele Wiederholungen wie möglich in drei Minuten. Das habe ihn jetzt ziemlich geschafft, sagt Feuz anschliessend ausser Atem. Eine Abfahrt sei da weniger streng, «die dauert nur zweieinhalb Minuten», witzelt der Skirennfahrer.