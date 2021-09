Null Bock auf Gespräche – Beamter rief sich stundenlang selbst an – um sich vor der Arbeit zu drücken Immer besetzt: Ein Schwede wollte nicht auf Kundenanfragen reagieren und liess sich etwas einfallen. Reumütig ist er nicht. Nun droht ihm die Entlassung.

Kein Durchkommen auf seiner Nummer: Ein schwedischer Finanzbeamter trickste im Homeoffice. Symbolbild Keystone

Eine besonders kreative Art der Arbeitsvermeidung hat sich ein Finanzbeamter in Schweden ausgedacht: Anstatt Anrufe von Kunden entgegenzunehmen, rief der 28-Jährige sich selbst mit seinem Mobiltelefon an, wie aus dem Disziplinarbericht der schwedischen Steuerbehörde hervorgeht. Dadurch erschien er im System seines Arbeitsgebers als «besetzt» und alle Kundenanrufe wurden an andere Mitarbeiter weitergeleitet.

Zwischen dem 10. März und dem 5. Mai habe der Schwede namens Andreas 32-mal seinen eigenen Anschluss angerufen. Dadurch habe er insgesamt 55 Arbeitsstunden totschlagen können, was sieben Arbeitstagen entspreche. «Einige dieser Anrufe dauerten mehrere Stunden lang», hiess es in dem Bericht. Dem Mann droht nun die Entlassung.

Auch nach Geständnis weitergemacht

Das Fehlverhalten des 28-Jährigen fiel offenbar nicht sofort auf, da er seit Januar 2021 im Homeoffice arbeitete. Erst im April bemerkte einer seiner Vorgesetzten, dass der 28-Jährige im Vergleich zu anderen Finanzbeamten ungewöhnlich lange Telefonate führte.

Auf Nachfrage gab der Mann schliesslich zu, dass er während dieser Anrufe nicht gearbeitet habe. Besonders reumütig war er offenbar nicht: Eine interne Untersuchung ergab, dass er selbst nach dem Eingeständnis vier weitere Anrufe an die eigene Handynummer tätigte. Bei einer erneuten Vorladung im Mai verteidigte der Mann sich damit, dass seine Arbeitsmotivation «extrem niedrig» sei.

Die Schweizer Post kennt das Problem

Einen ähnlichen Trick wandten Kundendienst-Mitarbeiter der Schweizer Post an , wie die «SonntagsZeitung» publik machte. Sie sperrten sich im internen System, um keine Anrufe entgegennehmen zu müssen. Dies taten sie, indem sie auf externe Nummern anriefen – oftmals ihre private.

