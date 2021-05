Segler öffnen ihr Lokal – Beachclub für den Tourismus-Hotspot Bucht Der Yachtclub Spiez nutzt sein Lokal zu einem Restaurant um. Warten ist beim Pura Vida angesagt. Wie viele Anbieter verträgt die Spiezer Bucht? Jürg Spielmann

Die Gesichter hinter – und hier vor – dem Beach- und Yachtclub La Vela: Die Betreiberinnen Fleur Kalbermatter (l.) und Sandra Zimmerli mit Yachtclub-Präsident Thomas A. Baumann. Foto: Jürg Spielmann

Pura Vida – pures Leben. La Vela – Segeln. Den Spiezern kommt es in ihrer Bucht langsam, aber sicher spanisch vor. Ersteres, der gemeindeeigene Kiosk – oder Quiosco eben – wird von den Thuner Betreibern um Martin Zalud seit einem Jahrzehnt so genannt. Letzteres, La Vela, soll künftig einen Steinwurf entfernt für mediterrane Gefühle am Seeufer sorgen.

Auf der Gemeindeverwaltung liegen derzeit die Pläne für ein neues Restaurant beim Hotspot auf. Hinter diesen steht der örtliche Yachtclub. Er will sein langjähriges Vereinslokal zu einer öffentlichen Beiz umnutzen, «mit Alkoholausschank, bei normalen Öffnungszeiten, mit 26 Sitzplätzen innen und deren 30 auf der Terrasse». So ist es in der Bau- und Gastgewerbepublikation zu lesen.