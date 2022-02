Vom 29. April bis 8. Mai – BEA findet wieder wie gewohnt statt Die Berner Frühlingsmesse BEA findet nach zwei Ausfällen dieses Jahr wieder wie gewohnt statt. Das Mittelländische Schwingfest wird während der Messe in der Postfinance-Arena durchgeführt.

Viel Volk und ein Riesenrad: Dieses typische Bild der BEA wird es in diesem Jahr wieder geben. (Archivbild von Mai 2019) Foto: Keystone/Alessandro della Valle

Die Organisatoren der Berner Frühlingsmesse BEA haben am Donnerstag bestätigt, dass der Anlass dieses Jahr wie gewohnt stattfindet. An der BEA 2022 kommen das Schwingen, die Zweisprachigkeit und die Wissenschaft zu einem besonderen Auftritt.

Wie die Bernexpo AG mitteilte, steigt gegen Ende der BEA in der PostFinance-Arena das Mittelländische Schwingfest. 120 Schwinger treten an. Allein für diesen Anlass erwarten die Organisatoren 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

An der BEA werden das Forum für Zweisprachigkeit in Biel und der Verein BernBilingue alle Facetten der kantonalen Zweisprachigkeit vorstellen. Die Eidgenössische Technische Hochschule EPFL Lausanne lädt in einer 200 Quadratmeter grossen Ausstellung dazu ein, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Tierwelt zu erkunden.

Zur BEA 2022 werden auch Workshops, Food Trucks, ein Riesenrad und der Streichelzoo gehören. Die Messe beginnt am 29. April und endet am 8. Mai.

Zweimal ausgefallen

In den Jahren 2020 und 2021 fiel die BEA aus. Im vergangenen Dezember teilte die Bernexpo AG mit, für die Durchführung der BEA 2022 sei sie optimistisch: Mit Schutzkonzepten liessen sich Publikumsveranstaltungen auch zu Covid-Zeiten sicher und erfolgreich durchführen. Bekanntlich hat nun der Bundesrat diese Woche die meisten Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben.

Die BEA gibt es seit 1951. Sie gilt mit jährlich rund 300’000 Besucherinnen und Besuchern und 900 Ausstellern als eine der grössten Publikumsveranstaltungen der Schweiz.

