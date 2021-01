Spiezer Gemeindeparlament – BDP verliert nach den Wahlen auch das Präsidium Am Montag konstituiert sich der Grosse Gemeinderat Spiez (GGR) für die Amtszeit bis Ende 2024. Die Karten wurden neu gemischt. Jürg Spielmann

Der Spiezer Grosse Gemeinderat an seiner 257. Sitzung vom 24. Februar 2020. Vorne nimmt neben Gemeindeschreiberin Tanja Brunner (Erste von links) jeweils das GGR-Präsidium Platz. Foto: Jürg Spielmann

Zum Legislaturstart wird stets gewählt. Das Gemeindeparlament bestimmt an seiner Auftaktsitzung unter anderem das GGR-Präsidium, das Amt der höchsten Spiezerin oder des höchsten Spiezers. So wird es auch am Montag, 25. Januar, im Lötschbergsaal der Fall sein. In der Regel rücken dabei die Kandidierenden des Vorjahres um eine Position nach, was bedeutet: Das zweite Vizepräsidium wird zum ersten und das erste zum Präsidium.

«Die GGR-Präsidiumswahl ist überdies keine Personenwahl, sondern soll den Wählerwillen widerspiegeln.» Matthias Maibach (FS/GLP), designierter GGR-Präsident

Dies würde heuer heissen, dass Oskar Diesbergen (EVP) erster Vize wird – und Marianne Schlapbach (BDP) Parlamentspräsidentin. Der Konjunktiv jedoch verrät, dass dem nicht so sein soll. Denn während Ersterer wie geplant nachrutscht, fiel Zweitere aus den Traktanden. In den Unterlagen zur Sitzung des Grossen Gemeinderats ist zu lesen, dass Matthias Maibach (Freies Spiez/GLP) 2021 höchster Spiezer werden soll. Hinter Diesbergen ist der Grüne Bernhard Stöckli als zweiter Vize vorgeschlagen.