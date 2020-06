Gemeinderatswahlen Stadt Bern – BDP greift mit Claudio Righetti das Stadtpräsidium an Jetzt ist auch der Kandidat der BDP für den Berner Gemeinderat bekannt: Die Kleinpartei schickt mit Claudio Righetti einen prominenten Netzwerker ins Rennen. Christoph Hämmann UPDATE FOLGT

Im Berner Rathaus präsentierte die BDP ihren Kandidaten für Gemeinderat und Stadtpräsidium. Foto: Adrian Moser

Vor gut drei Monaten gaben Berns Mitte-Parteien bekannt, dass sie Ende November wieder mit einer gemeinsamen Liste zu den Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern antreten. Bald darauf nominierten die Grünliberalen ihre Spitzenkandidatin Marianne Schild, Stadträtin und Co-Fraktionschefin, sowie Corina Liebi von der Jungpartei, Präsidentin der Jungen Grünliberalen Kanton Bern; die EVP kommt mit Stadträtin und Parteipräsidentin Bettina Jans-Troxler, bei der CVP ist die Nomination des amtierenden Sicherheitsdirektors Reto Nause nur eine Formsache.

Bei der BDP dagegen wurde aus der Kandidatur bis jetzt ein Geheimnis gemacht. Der starke Mann in der Stadtpartei, Stadtrat und Partei-Vize Philipp Kohli, liess sich bis zuletzt nicht in die Karten blicken, versicherte aber beständig, die Person werde über die Stadtgrenzen hinaus für Furore sorgen. Und tatsächlich: Mit Claudio Righetti ist es der BDP gelungen, eine prominente Persönlichkeit ins Boot zu holen. Von seinem Chalet Muri aus bringt der Marken- und Kommunikationsexperte immer wieder Persönlichkeiten aus verschiedenen Szenen zusammen. Righetti fördere die Vernetzung der Bundesstadt «mit Leidenschaft und Engagement», schreibt die BDP in ihrer Medienmitteilung.

Chancen schwierig einzuschätzen

Doch trotz des spektakulären Transfers wäre ein BDP-Gemeinderatssitz eine grosse Überraschung. Zwar wird allgemein damit gerechnet, dass die Mitte-Liste erneut einen Sitz in der Stadtregierung holen wird. Favorisiert wird allerdings Reto Nause, der dank des Bisherigen-Bonus gute Chancen hat, eine vierte Legislatur anhängen zu können. Als erste Nause-Herausforderin auf der Mitte-Liste gilt Marianne Schild, deren Partei bei den letztjährigen Nationalratswahlen in der Stadt Bern über 13 Prozent der Stimmen holte. Demgegenüber ist Nauses CVP mit 1,9 Prozent eine Kleinstpartei.

Doch auch die BDP ist mit gut 4 Prozent ein Nischenplayer, zumal die Partei seit längerem sukzessive schrumpft und auch in der Stadt bloss über eine dünne Personaldecke verfügt. Wie stark Quereinsteiger Righetti mobilisieren kann, ist schwierig einzuschätzen. Auftrieb dürfte seiner Kandidatur geben, dass er nicht nur für den Gemeinderat, sondern auch für das Stadtpräsidium antritt.

