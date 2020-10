Sitzung des Thuner Stadtrats – BDO AG als externer Rechnungsprüfer gewählt Das Parlament hat für die Rechnungsjahre 2020 bis 2023 die Burgdorfer Firma BDO AG als externen Rechnungsprüfer auserkoren. Gabriel Berger

Die Geldflüsse im Fokus (Symbolbild): Die Rechnungsprüfung in Thun ist neu organisiert worden. Foto: Tamedia/Urs Jaudas

Einnahmen, Ausgaben, das Rechnungsergebnis, die Vermögenslage: All dies und mehr wird durch die Rechnungsprüfung auf seine Vollständigkeit und Rechtmässigkeit kontrolliert – auch in Thun. Im vergangenen Juni hat der Stadtrat den Grundsatzentscheid gefällt, dass künftig ein duales System gelten soll, das auf den 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Konkret bedeutet dies, dass ab diesem Zeitpunkt neu sowohl eine interne als auch eine externe Prüfung erfolgt.

Für 22’400 Franken pro Jahr

In der Zwischenzeit hat der Ausschuss Rechnungsprüfung den Auftrag für das externe Rechnungsprüfungsorgan, das dem Parlament unterstellt ist und verwaltungsunabhängig sein muss, öffentlich ausgeschrieben. Drei Firmen haben sich um das Mandat bemüht. Dabei bewertete die städtische Budget- und Rechnungskommission im September die Offerte der Firma BDO AG aus Burgdorf als am besten. Die Offerte beträgt 22’400 Franken pro Jahr.