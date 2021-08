Cholererock-Open-Air in Thun – Baze will nicht über Corona rappen Am Donnerstag startete das Cholererock-Open-Air mit R&B-Künstlerin Naomi Lareine, dem Berner Musiker Baze und der Brass-Gruppe Moop Mama aus Deutschland. Angela Krenger

Moop Mama aus Deutschland brachten Brass auf die Cholererock-Bühne – und viel rote Farbe. Foto: Steve Wenger

Geschäftiger Lärm eines Haarföhns dringt aus einem Gewächshaus. Ganz nach der Pop-up-Idee ist auch in Freds Garten vieles aufgegangen, so ein kleiner Coiffeursalon der Haar-Werk-Kette. Dazu kommen jetzt viele Bars und Foodstände für die Festivalbesucher. Dann hört man die Zürcher R&B-Sängerin Naomi Lareine singen. Auf ihren Auftritt folgt Rapper Baze. Spätestens nachdem der Berner Musiker eine gemeinsame Rauchpause eingelegt hat, wirken die Leute entspannter. Der Platz vor der Bühne ist gut gefüllt. Der letzte Act an diesem Tag: Moop Mama, die zehnköpfige Brassband aus Deutschland.