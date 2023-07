Ortsplanungsrevision Thun – Bauwillige gehen mit der Stadt hart ins Gericht Bauherr Jürg Bacher ärgert sich. Der neue Zonenplan erweist sich für sein Wohnbauprojekt wider Erwarten als grosse Hürde. Was sagt die Stadt zu den Vorwürfen? Gabriel Berger

Jürg Bacher, Verwaltungsratspräsident und ehemaliger Geschäftsführer der Bacher AG Thun, vor dem Firmengebäude an der Neufeldstrasse. Er würde auf diesem und einem benachbarten Grundstück gern ein Wohnhaus bauen. Änderungen im Thuner Zonenplan erweisen sich nun jedoch als grosse Hürde. Foto: Gabriel Berger

Eigentlich hätte Jürg Bacher allen Grund zur Freude. Der Verwaltungsratspräsident und ehemalige Geschäftsführer der Bacher AG Thun hat für den Familienbetrieb einen neuen, grösseren Standort gefunden. Vorgesehen ist, dass die Firma, die in der Haustechnikbranche tätig ist, in rund zweieinhalb Jahren in den geplanten neuen Gewerbepark an der Tempelstrasse in Allmendingen ziehen wird. An der bisherigen Wirkungsstätte im Neufeld platzt die Bacher AG, die seit der Gründung im Jahr 1946 stetig gewachsen ist, inzwischen aus allen Nähten.