Schmutzwasser in Aeschau – Bauvorhaben in heiklem Terrain Die Gemeinde Signau muss ein Schmutzabwasserpumpwerk ersetzen – und aufpassen, dass nichts Unreines ins Grundwasser fliesst, von dem man in der Region Bern trinkt. Susanne Graf

Die Pumpe im Schacht ist ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen, der unterirdische Bau wird ersetzt. Foto: Raphael Moser

Es ist kein Bauwerk, das Spaziergängern gross auffallen würde. Im Ramseischachen hinter dem Weiler Aeschau, halb im Gebüsch entlang der Emme versteckt, sieht man einen Schacht aus dem Boden ragen. Daneben steht ein kleiner Schaltkasten. Die Installation, so unscheinbar sie ist, erfüllt eine wichtige Aufgabe: Im Schacht wird das verschmutzte Abwasser verschiedener Liegenschaften gesammelt.

Damit es in der Abwasserreinigungsanlage Mittleres Emmental in Rügsauschachen gereinigt werden könne, müsse es unter der Emme hindurch in die Hauptleitung gepumpt werden, erklärt Hans Neuenschwander. Er ist im Signauer Gemeinderat unter anderem für die Abwasserentsorgung zuständig.