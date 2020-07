Bausünder vor Gericht – Baustopp missachtet – gesalzene Rechnung erhalten Nach dem Mediationsgespräch zog ein Mann seine Beschwerde gegen einen Strafbefehl zurück. Er hatte klar gegen das Baugesetz verstossen. Anne-Marie Günter

Es ist nicht möglich, Häuser im Oberland nach Gutdünken umzubauen. Das hat ein Immobilienbesitzer erfahren müssen. Foto: Keystone

Der Mann, der am Mittwoch vor dem Regionalgericht in Thun erschien, sah im sommerlichen Outfit mit Strohhut ein bisschen aus wie von einem Impressionisten gemalt. Seine Ausbildung und sein Werdegang – er vermittelte den Zugang dazu dieser Zeitung selbst – ist spannend: Lehrer, Master der Universität von St. Gallen, Zertifikat der Harvard-Universität, Studiengang in Madrid, Gründer einer Snowboardschule, Banking Consultant, Senior Manager Corporate Strategy bei Swisscom, Director of Business Development bei Orange, dann Mathelehrer in Boltigen, Schriftsteller, Firmengründer.