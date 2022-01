Nach Verzögerungen in Oberhofen – Baustart des 29-Millionen-Projekts rückt näher Nach jahrelangem Gezänk geht es nun bald los: In den Sportferien fahren die Bagger auf, um das Schulhaus Friedbühl in die Neuzeit zu überführen. Roger Probst

Das Schulhaus Friedbühl in Oberhofen ist in die Jahre gekommen. Foto: Patric Spahni

Gerhard Beindorff leitet neben seiner Funktion als Gemeindepräsident von Hilterfingen auch die Baukommission Friedbühl. Und dieser Job hat ihn in den letzten Jahren auf Trab gehalten. Dabei schien Ende 2018 die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlange Friedbühl in Oberhofen bereits in trockenen Tüchern zu sein. Nach teils emotionalen Gemeindeversammlungen genehmigten die Bürger von Hilterfingen, Oberhofen und Heiligenschwendi das Geld für das 29 Millionen Franken teure Projekt Panorama.