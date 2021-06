Thuner Wohnbaugenossenschaften – Baurechtzinse bleiben «sehr günstig» Der Gemeinderat hat einen neuen Muster-Baurechtsvertrag für Wohnbaugenossenschaften erarbeitet – mit neuen Berechnungsgrundlagen für die Baurechtzinse. Barbara Schluchter-Donski

Die Freistatt (im Vordergrund) wird die erste Überbauung sein, bei welcher der neue Vertrag zur Anwendung kommt. Foto: Christoph Gerber

«Ja, es gibt eine deutliche Erhöhung der aktuellen Baurechtzinse», sagt der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) zur neuen Berechnungsgrundlage für die Baurechtzinse für Wohnbaugenossenschaften. Die Stadt Thun hat diese Grundsätze neu definiert, einen Muster-Baurechtsvertrag erarbeitet und in die Vernehmlassung bei den Wohnbaugenossenschaften gegeben.

«Es ist eine komplexe Berechnung, die sich an den Kosten und nicht am Marktwert orientiert.» Raphael Lanz, Stadtpräsident

Konkret kann und will der Thuner Stadtpräsident keine Zahlen nennen, was die Erhöhung der Zinsen für die einzelnen Baurechtnehmer bedeutet. Nur so viel: «Es ist eine komplexe Berechnung, die sich an den Kosten und nicht am Marktwert orientiert. Damit bleiben die Mieten weiterhin sehr günstig.»