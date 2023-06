STI Holding AG – Bauprojekte kommen nicht vom Fleck Den Thuner Verkehrsbetrieben STI gehen die Herausforderungen nicht aus. Die Bauprojekte in Steffisburg und in Wilderswil stocken. Zudem bleiben die Fahrgastzahlen weiterhin tief. Stefan Kammermann

Wann hier die Bagger für die Realisierung des neuen Hauptsitzes auffahren, ist weiterhin offen: Das ehemalige Cremo-Areal im Schwäbis. Foto: Patric Spahni

«Das Raumplanungsgesetz bietet dermassen viele Einsprachemöglichkeiten, dass ein Prozess für ein Bauprojekt kaum mehr handelbar ist», sagte Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Zaugg. Er nahm dabei kurz vor der Generalversammlung der STI Holding AG am Mittwochvormittag gegenüber den Medien kein Blatt vor den Mund. Was er damit ansprach, sind die beiden Bauvorhaben in Wilderswil und in Steffisburg.