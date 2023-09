Bauprojekt in Gstaad – Mehr Platz für über 450 Studierende Beim Bahnhof will das Elite-Internat Le Rosey seinen neuen Schulcampus erstellen. Die Grundplanung dazu liegt vor und soll im Mai 2024 beschlossen werden. Andreas Tschopp

So könnte sich der Schulneubau fürs Internat Le Rosey dereinst präsentieren. Visualisierung: PD

Das im waadtländischen Rolle ansässige Elite-Internat Le Rosey verlegt seinen Schulbetrieb im Winter für rund drei Monate ins Saanenland, nach Gstaad und Schönried. An den zwei Standorten werden heute Schüler und Schülerinnen jeweils vormittags unterrichtet und frönen nachmittags dem Wintersport. Abgehalten wird der Unterricht im Winter in Gstaad im Chalet Riedhubel an der gleichnamigen Strasse. Untergebracht sind die Schülerinnen und Schüler aus aller Welt in Chalets in der Umgebung und beim Sportzentrum.