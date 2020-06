Hotel Sternen an der Lenk – Bauprofile «schmücken» das Hotel Sternen Neues Dach, neue Fassade: Das Hotel Sternen soll zur Verschönerung des Dorfbildes beitragen. Auf der Ostseite soll das Hauptgebäude um vier Meter erweitert werden. Fritz Leuzinger

Vom Bahnhof her sind die hohen Profile zur Gebäudeerweiterung am Hotel Sternen gut sichtbar. Foto: Fritz Leuzinger

Früher wurden in der Scheune des mittlerweile 140-jährigen Lenker Hotels Sternen noch Saumtiere und Esel untergebracht. Seit einigen Jahren gehört die angesehene Gaststätte in Bahnhofnähe zur Ferienlenk-Gruppe der Teamconnector AG von Investor Markus Zäch. Zurzeit ragen am Hotel Bauprofile in die Höhe.