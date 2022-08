Gemeindeversammlung Unterseen – Baupläne auf der Pfrundmatte An der Gemeindeversammlung vom 12. September wird über ZPP Brandweg entschieden. Ueli Flück

Die Pfrundmatte mit dem 124 Jahre alten Pfarrhaus soll in eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) umgezont werden. Foto: Ueli Flück

Die Pfrundmatte am Fuss des Harders, zwischen der Beatenbergstrasse und dem Brandweg, ist (noch) im Besitz des Kantons. Auf ihr steht das imposante, 1898 erstellte und geschützte Pfarrhaus. Dieses ging vor einiger Zeit in Privatbesitz über. Nun will die Baugesellschaft Brandweg das insgesamt 6764 Quadratmeter grosse Gelände überbauen. Um dies zu ermöglichen, muss die Pfundmatte in eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) umgezont werden.