Sigriswiler lehnen Vorhaben ab – Baupläne am See werden versenkt Die geplante teilweise touristische Neubebauung Le Lac in Merligen erleidet Schiffbruch. Zurück bleibt eine Bauruine an bester Lage. Godi Huber

Blick vom Thunersee auf das leer stehende Hotel Du Lac in Merligen. Foto: PD

«Einen solchen Klotz wollen wir nicht.» «Es soll bei uns nicht aussehen wie am Vierwaldstättersee.» «Das Ortsbild von Merligen leidet massiv.» Es fielen am Montagabend deutliche Worte in der voll besetzten Kirche Sigriswil, wo die Gemeindeversammlung abgehalten wurde. Der Widerstand galt dem dritten Traktandum, der Überbauungsordnung Le Lac in Merligen, die der Gemeinderat den 210 anwesenden Stimmberechtigten zur Genehmigung unterbreitete.