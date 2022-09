Wirbel im Thuner Wahlkampf – Baumann-Fuchs tritt an – grosse Mitte-Koalition gescheitert Im letzten Jahr verpasste er die Gemeinderatskandidatur, jetzt tritt Jonas Baumann-Fuchs (EVP) nochmals an. In der politischen Mitte kommt es definitiv zum grossen Bruch. Michael Gurtner Gabriel Berger

Im Fokus: EVP-Stadtrat Jonas Baumann-Fuchs, der Gemeinderat werden will. Hier bei der Parlamentssitzung im Mai 2020 – mit Corona-Sicherheitsabständen. Foto: Patric Spahni

Es ist ein auf den ersten Blick eher unscheinbares Stück Papier, das am Freitag in der Thuner Politik für gehörigen Aufruhr sorgt. Monatelang hielten sich die Parteien in der politischen Mitte mit Informationen im Hinblick auf die Wahlen vom 27. November zurück, obwohl es ein offenes Geheimnis war, dass hinter den Kulissen heftig gerungen wurde. Einzig Die Mitte präsentierte bisher ihre Kandidierenden für den Gemeinderat.