Baumann verlängert, Di Romualdo kommt – Baumann bleibt ein Spiezer Während die Amateurfussballer noch in der Winterpause sind, haben Clubs wie Spiez oder Länggasse bereits die Zukunft auf dem Trainerposten geklärt. Adrian Lüpold

Der Spiezer Trainer Patrick Baumann verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Foto: Walter Dietrich

Frohe Kunde für den FC Spiez. Die Oberländer verlängerten den Vertrag mit Coach Patrick Baumann vorzeitig um eine weitere Saison. Der ehemalige Profi (Thun, Zürich, Xamax) übernahm die Spiezer im Sommer 2020. Auch Assistenztrainer Urs Wyder wird dem Club bis mindestens dem 30. Juni 2022 erhalten bleiben.

Nach Ablauf der Vorrunde liegen die Oberländer in der Tabelle der 2. Liga inter auf dem achten Rang, wobei sie noch ein Nachholspiel gegen Binningen in der Hinterhand haben. Die Rückrunde startet am 28. Februar mit dem Heimspiel gegen Binningen.

Di Romualdo zu Länggasse

Einen neuen Coach für die Rückrunde präsentiert der FC Länggasse. Die Stadtberner, nach der Vorrunde in der 2. Liga regio (Gr. 1) mit nur drei Punkten aus acht Spielen auf dem letzten Rang stehend, verpflichten mit Marco Di Romualdo einen erfahrenen Trainer, der im Berner Fussball ein alter Bekannter ist und schon diverse Clubs erfolgreich trainiert hat. Der 55-Jährige wuchs in der Länggasse auf und soll den Traditionsclub vor dem Abstieg retten.