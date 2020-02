Vorzeigebau des BAG – Baumängel kosteten 6 Millionen Kaum im Neubau eingezogen, musste das Bundesamt für Gesundheit bereits Mängel beheben. Die Nachbesserungen kosteten zwanzigmal mehr, als bisher bekannt. Benjamin Bitoun

Ein teurer Neubau, der teuer nachgerüstet werden musste: Der Campus des Bundesamts für Gesundheit beim Liebefeld-Park. Foto: Beat Mathys

Keine Frage: Der Hauptsitz des Bundesamts für Gesundheit am Liebefeld-Park in Köniz ist ein Hingucker. Dies schon allein wegen seiner 160 Meter langen, grau-weiss gestreiften Metallfassade. Doch auch beim Innenausbau des 2015 bezogenen Gebäudes wollte der Bund neue Wege gehen. Er setzte darin ein neuartiges Raumkonzept um, das für alle neuen Verwaltungsgebäude der Standard ist. Danach arbeiten die 840 Mitarbeitenden mehrheitlich in offenen Grossraumbüros. Die Kosten des Neubaus: 108 Millionen Franken.