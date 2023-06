Munitionsräumung Mitholz – Bauliche Massnahmen sistiert, Hausverkäufe laufen weiter Solange noch kein definitiver Bundesbeschluss zur Munitionsräumung in Mitholz vorliegt, werden verschiedene bauliche Massnahmen ausgesetzt. Das war an der Gemeindeversammlung zu vernehmen.

Die Munitionsreste, die sich unterhalb der markanten Fluh befinden, sollen geräumt werden. Noch muss nach dem Nationalrat auch der Ständerat den dafür nötigen Kredit bewilligen. Foto: Yvain Genevay

An der Gemeindeversammlung in Kandergrund war erneut die Räumung der Munitionsreste in Mitholz ein grosses Thema. Die Projektkoordinatorin Gabriela Schmid und der Gemeindepräsident Roman Lanz informierten die 18 anwesenden Stimmberechtigten über den aktuellen Stand der Dinge.