Ausstellung in Heimisbach – Baukunst auf dem Land Sie sind stattlich oder schitter, gruppiert oder allein und meist aus Holz – die Häuser im Emmental. Die aktuelle Sonderausstellung im Simon-Gfeller-Museum widmet sich ihnen. Nina-Lou Frey

«Jeder Speicher ist innenseitig mit einem grossen Schloss verriegelt», erklärt Ernst Roth, Leiter der Burgdorfer Roth-Stiftung und Ausstellungsmacher. Fotos: Brigitte Mathys

Wer zum Simon-Gfeller-Museum in Heimisbach fährt, kommt an Käsereien, Bauernhäusern und Scheunen vorbei. Teilweise gehören die Holzbauten zusammen wie das Bauernhaus mit seinem Speicher, andere stehen für sich allein am Waldrand oder zwischen Weiden. In der Sonderausstellung im Museum angekommen, sagt Ernst Roth, Leiter der Burgdorfer Roth-Stiftung und Ausstellungsmacher: «Fast alles, was wir hier auf Gemälden, Zeichnungen und Fotografien zeigen, habt ihr auf der Anreise schon gesehen.»

Beispielsweise ist auf einer Farblithografie von Simon Baumann ein Bauernhaus abgebildet, das nur wenige Gehminuten entfernt liegt. An Jacken und Köpfen vorbei kann ein Blick darauf geworfen werden. Der Raum ist gut gefüllt, fast 20 Leute wollen mehr über die Emmentaler Baukunst erfahren. Viele der Besucher und Besucherinnen kennen sich und plaudern miteinander. Wie auch am 4. Juli und am 3. Oktober führt Ernst Roth an diesem Sonntag durch die Ausstellung «Hilbi, Schutz u Schärme»: Er hat sie gemeinsam mit Julia Hausammann konzipiert.