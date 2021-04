Arbeitslosenzahlen im März – Baugewerbe sorgte für Rückgang Im Oberland gingen die Arbeitslosenzahlen im März zurück. Einzig im Kreis Obersimmental-Saanen nahmen sie leicht zu.

Die steigende Nachfrage im Baugewerbe führte zu sinkenden Arbeitslosenzahlen. Foto: PD

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ging im März 2021 um 842 Personen auf 15’731 zurück. Die Arbeitslosenquote ging von 2,9 auf 2,8 Prozent zurück (Schweiz: von 3,6 auf 3,4 Prozent). Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosigkeit wegen der zunehmenden Nachfrage im Baugewerbe. Auch die übrigen Branchen wiesen rückläufige oder stabile Arbeitslosenzahlen auf. So vermeldete insbesondere der Detailhandel sinkende Zahlen. Dies, weil alle Läden Anfang März wieder öffnen durften.

Unterschiedliche Entwicklung im Oberland

Im Oberland war die Entwicklung unterschiedlich: Während die Zahlen im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen im Gegensatz zum kantonalen Trend gar anstiegen, sanken sie in Thun. In den Verwaltungskreisen Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli blieben sie stabil.

In Zahlen ausgedrückt nahm die Zahl der Arbeitslosen im Obersimmental-Saanen um 0,3 Prozent (26 Personen) zu, sie liegt damit aber immer noch auf tiefen 1, 7 Prozent. In Thun waren Ende März 79 Personen weniger arbeitslos, das entspricht einem Rückgang von 0,1 Prozent auf 2,1 Prozent. In den beiden anderen Verwaltungskreisen gab es nur marginale Veränderungen. So lag die Arbeitslosenquote gegenüber dem Februar unverändert bei 1,4 Prozent (Frutigen-Niedersimmental), dem tiefsten Wert im Kanton, und bei 2,9 Prozent (Interlaken-Oberhasli).

Im März trafen überdies kantonsweit 1379 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 11’769 Beschäftigte (Februar 2021: 2861 Gesuche, 30’975 Beschäftigte).

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.