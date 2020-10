Polizei sucht Zeugen – Baugerüst an Autobahnbrücke in Kiesen beschädigt Am Donnerstagmorgen hat mutmasslich ein Auto das Baugerüst einer Brückt beschädigt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagmorgen um 7.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung dass auf dem Autobahnzubringer in Kiesen in Fahrtrichtung Autobahn A6 ein Baugerüst an einer Autobahnbrücke beschädigt worden sei. Vermutlich hat ein Auto das Gerüst touchiert

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei die Strasse in Fahrtrichtung Autobahn in der Folge gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Am Baugerüst entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden keine verletzt.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände Zeugen. Wer 6.00 und 7.45 Uhr Beobachtungen gemacht hat oder das Fahrzeug gelenkt hat, das Baugerüst touchiert hat, wird gebeten, sich zu melden: 031 638 81 11.

pkb/ske