Munitionsräumung Mitholz – Bauexperte geht in die Offensive In einem Brief an die Mitholzer Bevölkerung erhebt ein Ingenieur Vorwürfe gegen das VBS: Seine Idee einer «Verkapselung» sei zu Unrecht verworfen worden. Nik Sarbach

Die Munitionsreste unter der markanten Fluh in Mitholz sollen geräumt werden. Foto: Bruno Petroni

Die rund 3500 Tonnen Munitionsrückstände des ehemaligen Munitionslagers Mitholz sollen geräumt und unschädlich gemacht werden. Das entschied der Bundesrat vergangenen Dezember – koste es, was es wolle. Und kosten wird die Räumung viel: Das Verteidigungsdepartement (VBS) geht von 500 bis 900 Millionen Franken aus. Hoch ist auch der Preis, den die Bevölkerung zahlen muss: Sie muss das Dorf für Jahre verlassen. Entsprechend emotional aufgeladen ist das Thema im Dorf.

Ende August sorgte ein Beitrag der SRF-Rundschau für Wirbel in Mitholz: Der Ingenieur Heinz Hieke präsentierte in der Sendung ein alternatives Projekt, mit dem die Munition dauerhaft unschädlich zu machen sei. Er schlägt vor, die Anlage zu «verkapseln». Dabei würden, grob vereinfacht, mittels Bohrungen sämtliche Hohlräume in der Anlage mit einer selbsthärtenden Substanz verfüllt, welche sowohl die Grundwasserschmutzung als auch mögliche Detonationen unterbinden würde.